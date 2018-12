Servizio sospeso, anzi no. Caos nella metro A

“Il servizio della linea è sospeso da Anagnina ad Arco di Travertino”. L’annuncio improvviso ai passeggeri già schierati in banchina arriva poco prima delle 15 facendo scattare la corsa verso i bus navetta in superficie di cui però non c’è ancora traccia e nessuno sa dare indicazioni precise. E mentre c’è chi scende, chi risale e chi riscende in mezzo alla confusione arriva un nuovo annuncio che getta nel panico i passeggeri: “Il servizio è attivo ma è fortemente rallentato”. E poi subito dopo: “Il servizio è ripreso regolarmente”. I viaggiatori aspettano increduli sulle banchine, ormai affollate, mentre arriva l’ennesimo avviso che informa che la fermata di Cinecittà rispetto alle altre resta temporaneamente chiusa: “Accertamenti delle forze dell’ordine sono in corso”.

Poco dopo la metro si blocca nuovamente proprio ad Arco di Travertino e nel convoglio esplode la polemica: per circa un quarto d’ora gli utenti non sanno cosa fare, se scendere o restare sul treno. Poi un altro annuncio chiarisce: “Il servizio riprenderà a breve”. E riparte tra lo sconcerto dei passeggeri mentre all’altoparlante informano ancora: “Da Battistini ad Arco di Travertino il servizio della linea A è attivo mentre da Arco di Travertino ad Anagnina è stato istituito un servizio di bus navetta”.