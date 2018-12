Rogo nella notte. Vanno a fuoco due autobus

Ci sarà tempo per indagare sulle cause e cercare se ci sono “manine”. Intanto, durante la notte appena trascorsa, un violento incendio è divampato nel deposito Atac di Tor Pagnotta, in via Carucci. Due vetture - la 4315 e la 4316 - sono andate completamente distrutte. La denuncia, su Facebook, di Michaela Quintavalle, la sindacalista licenziata da Atac.

Altre spettacolari immagini dello spaventoso incendio nel Deposito bus #ATAC di #TorPagnotta. Nel 2009 nello stesso deposito andarono distrutti 24 autobus a metano e ci furono 4 feriti. Plauso al coraggioso autista che nel video sposta via un autobus tra fuoco e fiamme pic.twitter.com/MhsQ1K5Mri 16 dicembre 2018

Nello stesso deposito, nel 2009, andarono flambé ben 24 vetture con 4 feriti. Nelle immagini diffuse sui social, si vede anche un autista che, con notevole coraggio, mette in moto una vettura e la porta lontano, salvandola dalle fiamme.