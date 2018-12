Gli studenti occupano il liceo Newton

Ieri mattina una trentina di studenti (su 900 totali) della succursale del Liceo Newton di via dell’Olmata “in modalità inconsueta, poiché la scuola era in piena attività”, ha deciso di occupare il plesso. A darne notizia la dirigente scolastica dell’istituto, Cristina Costarelli. “Sono stata costretta a far intervenire la polizia, ma non c’è stato verso di farli desistere dall’intento”, racconta la preside, che ha messo in atto tutte le procedure “per denunciare formalmente la cosa alle autorità competenti”. Protesta sempre in nome dei “diritti sociali” contro le scelte dell’esecutivo, seguendo l’ondata delle precedenti occupazioni brevi nel panorama capitolino.

Stamane oltre 300 allievi della succursale non d’accordo con l’occupazione sono stati ospitati a fare lezione nella sede centrale dell’istituto, in viale Manzoni. “Da diverso tempo oramai denuncio la completa inutilità delle occupazioni scolastiche, che definisco sciocche e modaiole, degli studenti del Lazio”, interviene Mario Rusconi, leader dell’ANP Roma e Lazio. “E’ un giudizio di merito il mio – prosegue Rusconi - perché nel tempo questo tipo di iniziative non ha prodotto nulla sul versante della politica, visto che i motivi addotti dai ragazzi sono sempre contro i governi di turno”.