Vigna Jacobini, venti anni di beffe

Il prossimo 16 dicembre "rintoccheranno" vent’anni esatti dalla strage avvenuta nel 1998 in via di Vigna Jacobini 65 nel quartiere Portuense. Alle 3.06 di quel maledetto giorno infatti - a causa del crollo improvviso di una palazzina di cinque piani - persero la vita ventisette persone tra cui sei bambini. Di questa immane sciagura (oltre la rabbia e il dolore dei parenti delle vittime), è rimasta solo un’immensa voragine, nascosta da un alto recinto dal quale deborda una vegetazione incolta. L’area che in questi lunghi anni non è mai stata riqualificata versa in un completo stato d’abbandono Dopo le consuete "passerelle politiche" avvenute ai funerali di Stato e il conseguente tam tam mediatico sui media, questa tragedia è stata dimenticata e con sé le sue vittime che vengono commemorate solo grazie alla memoria collettiva di chi, sotto quelle macerie, ha perso sorelle, genitori, nonni e figli. La perdita insensata di 27 persone è tangibile solo grazie ad una lapide dove sono trascritti i loro nomi...

