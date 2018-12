L’unica pista di ghiaccio gratuita in cui si respira aria di montagna

Divertimento, sport, aria pulita e atmosfera natalizia nel Rione Rinascimento a Roma grazie alla pista di ghiaccio messa a disposizione dalla società immobiliare Pietro Mezzaroma e Figli. L’impianto aprirà il 13 dicembre e resterà a disposizione di tutti in modo completamente gratuito fino al 13 gennaio. Il taglio del nastro ufficiale ci sarà sabato mattina, 15 dicembre, alle ore 11 con la partecipazione di Sabrina Fiordelmondo, campionessa europea e maestra di pattinaggio artistico su ghiaccio, Chiara Censori, campionessa del mondo inline 2018 in Francia, 2017 in Cina e Campionessa Europea 2018 e delle imprenditrici Barbara, Alessandra e Valentina Mezzaroma. Per l’occasione si esibiranno le giovani atlete della scuola “Angeli sul Ghiaccio” di Roma Viola Camerini, Sara Castellano, Claudia Labia, Syria Mercuri e Susanna De Deo.

Nella pista, l’unica completamente gratuita a Roma, si pattina su ghiaccio vero. Gratis anche i pattini, ce ne saranno 130 paia a diposizione in tutte le misure, dalla 26 alla 47. A bordo della pista sarà collocato anche un macchinario per la pulizia dell’aria che utilizza la tecnologia APA (Air Pollution Abatement) della Iscleanair. Si tratta della prima tecnologia al mondo per abbattere gli inquinanti in aria che non utilizza filtri. La tecnologia APA, attraverso un processo meccanico e fisico, abbatte gli inquinanti dannosi per la salute utilizzando solo acqua. Pattinando sul ghiaccio si respirerà aria pulita come quella di alta montagna.

“Volevamo portare in città una piccola vacanza in montagna, che fosse completamente gratuita, a diposizione dei bambini e delle loro famiglie – spiega Barbara Mezzaroma, Ad di ImpreMe – Nel rispetto delle stagioni lo abbiamo fatto nell’unico periodo dell’anno in cui è possibile nella nostra città. La pista, come ogni altra attività della nostra impresa, è pensata per essere in sintonia con l’ambiente”.

Per entrare nell’area di pattinaggio si dovrà compilare un form sul sito pistaghiacciomezzaroma.it. Si riceverà una email, da presentare all’ingresso insieme ad un documento d’identità, che resterà valida per l’intero periodo. L’operazione di accredito potrà essere svolta anche direttamente presso gli operatori sul posto. Ad ogni accesso si potrà pattinare per 30 minuti. I minori, per accedere, dovranno essere accompagnati dai genitori.

L’impianto si raggiunge da via Dario Nicodemi 102 con apertura quotidiana dalle 10.30 fino alle 20.00. Il 24 e il 31 dicembre la pista chiuderà anticipatamente alle 16.30. Non sarà attiva solo il 25 e 26 dicembre e il 1 e 6 gennaio.