Tmb Salario, a Natale si rischia il caos immondizia

L’impianto di Trattamento Meccanico Biologico Salario andato a fuoco, in funzione dal 2011, tratta circa 600 tonnellate di rifiuti al giorno, pari a quasi un quinto della produzione romana. L’emergenza rifiuti in quel della Capitale è roba acclarata da un pezzo. E con il rogo di ieri e l’impianto ko, insieme al periodo natalizio dietro l’angolo e il picco di produzione in logica ascesa, la questione aperta è una sola: piazzare le 600 tonnellate di rifiuti, ora in eccedenza, da qualche parte. In una città dove la media di produzione dei rifiuti indifferenziati, cioè quelli destinati ai Tmb, a Dicembre ha superato le 3mila tonnellate al dì. Ama ne tratta 1.200 al giorno nei suoi due Tmb di Salario e Rocca Cencia, 1.200 nei due Tmb di Cerroni a Malagrotta. Il resto va fuori. Dunque, cosa si farà adesso? È l’interrogativo che risuona come una profezia nefasta. Anche perché l’attesa per la riapertura del sito non sarà di certo roba breve (quando lo stesso impianto Tmb Salario andò a fuoco nel Maggio 2015 ci vollero cinque mesi per rivederlo in funzione). Ieri per cercare di scaricare i rifiuti indifferenziati si sono già visti duecento compattatori in coda a Rocca Cencia e Malagrotta. Mentre la sindaca...

