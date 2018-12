Maxi-rogo all'impianto Ama di via Salaria

Un vasto incendio è divampato nella notte in un capannone adibito a deposito rifiuti nell'impianto Ama di via Salaria a Roma. Sul posto 12 squadre dei vigili del fuoco, per un totale di circa 40 uomini, e i carabinieri. Le fiamme sono divampate in un capannone di circa duemila metri quadrati.

I vigili del fuoco sono impegnati dalle 4,30 per l'incendio nello stabilimento di trattamento dei rifiuti in via Salaria 907, alla periferia nord-orientale di Roma. L'intervento nell'impianto di trattamento meccanico-biologico (Tmb) molto contestato dagli abitanti dei vicini quartieri è ancora in corso. "Questa è l'ulteriore prova che questo impianto di via Salaria va chiuso. Noi lo stiamo dicendo da mesi, è obsoleto, vecchio. Non bisognava arrivare a queste situazioni", ha dichiarato il presidente del III Municipio Giovanni Caudo che si sta recando ora nell'impianto di trattamento dei rifiuti di via Salaria dove è in corso un incendio.