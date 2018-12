Lo stadio della Raggi? Catastrofico

«Catastrofico», fra virgolette, per rimarcarne l’importanza. Non ci sono sfumature o interpretazioni possibili: il Politecnico di Torino scrive: «Lo scenario in presenza di evento sportivo restituisce un quadro "catastrofico"». Sipario.

Se il Campidoglio pensava di incassare un via libera, un bollino blu, un visto si stampi facile facile, deve ricredersi. Il Dipartimento Trasporti dell’Ateneo torinese, guidato dal professor Bruno Dalla Chiara che firma la relazione giunta in bozza venerdì della scorsa settimana, è netto ed è una bocciatura sonora. La viabilità del progetto Stadio, così come modificato [TESTO-BASE]dall’ Amministrazione 5Stelle che ha tagliato le opere pubbliche di mobilità pubblica e privata (...) per ottenere la riduzione delle cubature, non funziona. E le simulazioni del traffico «paiono preliminarmente più concentrate a dimostrare, mediante micro-simulazione dinamica, come la viabilità al servizio dell’area oggetto della proposta d’intervento sul territorio sia funzionale ed adeguata».

Ancora: «Le previsioni effettuate sono troppo ottimistiche rispetto alla realtà che si andrà ad affrontare». Insomma, previsioni di traffico, simulazioni e analisi non è che siano sbagliate (anzi, viene scritto «le analisi sono state condotte in modo professionale dalle società esterne incaricate e in modo sempre professionale sono state effettuate le verifiche da Roma Servizi per la Mobilità») ma non sono, di fatto, esaustive. Mancano verifiche sulle «grandi problematiche» di macro area: in sostanza, quando si verificano i flussi di traffico nell’ansa di Tor di Valle, la simulazioni vanno pure bene ma «occorre tenere conto che tali flussi veicolari devono poter arrivare presso lo Stadio grazie alla rete primaria di contorno che purtroppo non è in grado di smaltirli se non a scapito di gravi disagi collettivi: abbondanti, capillari e distribuiti». E, quindi, appena si allarga il quadro d’insieme, ecco che la situazione cambia. Si legge a pagina 26 della relazione, subito dopo aver definito «catastrofico» l’impatto sul traffico di una partita: «Sono molti gli interrogativi che accompagnano gli studi prodotti per questo intervento e troppo evidenti sono...

