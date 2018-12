Travolta e uccisa dal pullman

Stava attraversando sulle strisce pedonali portando la bicicletta a mano, per essere più sicuro. Il pullman che fa il tragitto da Roma all’aeroporto di Ciampino, però, non l’ha visto falciandolo e trascinandolo per diversi metri sull’asfalto. È successo alle 5,30 di questa mattina, all’incrocio tra via Merulana e viale Manzoni. Il conducente del bus si è fermato al rumore della bici sotto le gomme, quando per l'uomo, Luigi Gervasi, non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto i carabinieri e gli agenti della polizia locale.