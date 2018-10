Strage di pedoni a Roma, muore anche uno studente del Righi

Studente di 17 anni muore dopo essere stato investito sulle strisce a via Nomentana. Continua la strage di pedoni a Roma. Tre vittime in pochi giorni con il decesso di uno studente del Righi. Il giovane è morto ieri sera al policlinico Umberto I, ma l'incidente è avvenuto mercoledì. Il ragazzo stava andando a prendere l'autobus per andare agli allenamenti di basket, quando è stato investito mentre attraversava sulle strisce in via Nomentana, nei pressi di Porta Pia. Si chiamava Tommaso Mossa e avrebbe compiuto 18 anni fra pochi giorni. L'auto che l'ha investito una Audi A3 che procedeva in direzione della galleria del Muro Torto. Sulla dinamica dell'incidente sta indagando la polizia locale.