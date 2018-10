Viaggiava con un chilo di marijuana, arrestato

Continua l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli uomini del commissariato della polizia di stato Porta Maggiore, diretti dal Vice Questore Dott.Pallante. Giovedì scorso gli agenti in servizio di volante, giunti in Circonvallazione Casilina, località Pigneto, nota zona di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sottoposto a controllo d'iniziativa un uomo originario della Nigeria, che con fare sospetto si dirigeva a passo sostenuto in direzione piazzale Prenestino. Lo stesso, alla vista degli aventi cercava di scappare ma veniva prontamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di un grosso involucro contenente sostanza erbacea del tipo marijuana per un peso di un chilogrammo per un valore al mercato di oltre 5000 euro. Arrestato e giudicato presso le aule del tribunale di piazzale Clodio e stato trasferito presso il carcere di Regina Coeli.