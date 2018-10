Trovata morta nel canale, si indaga per omicidio

Non si avevano sue notizie da ieri di prim'ora, stando alla denuncia di scomparsa presentata nella stessa mattinata di ieri del marito: ora il suo corpo senza vita è stato trovato in un canale di bonifica all'Isola Sacra di Fiumicino, in via Castagnevizza. Si tratta di Maria Tanina Momilia, 39 anni. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso, ovvero se la donna sia annegata o se fosse già morta quando è finita in acqua, se si sia trattato di un fatto violento o di suicidio: sono tante le ipotesi in piedi tra gli investigatori della Polizia di Stato e dei carabinieri. A recuperare il corpo che galleggiava in acqua e avvistato da un uomo che lavora nella zona sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Sin dall'inizio, sulla base della descrizione fornita ieri dal marito, si è immaginato che potesse trattarsi della 39enne. E la conferma è poi arrivata nella tarda mattinata con il riconoscimento da parte del fratello della vittima.