Incendio in un appartamento. Morto anziano di 80 anni

Un incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento al quinto piano di uno stabile in via Accademia Tiberina 5, a Roma. Nel rogo è morto un uomo di circa 80 anni. Sul posto, poco prima delle 3, sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma con il supporto di un’autoscala. All’interno dell’abitazione i vigili del fuoco hanno trovato il corpo dell’anziano. L’edificio è stato evacuato durante le operazioni di spegnimento del rogo a scopo precauzionale.