RIPARTE LO STADIO

Dopo una lunghissima e, almeno fino ad ora, ingiustificata pausa, torna nell'agenda quotidiana degli uffici capitolini il dossier Stadio della Roma di Tor di Valle. Mentre il nuovo management di Eurnova ha avviato contatti sia con la Roma che con altri soggetti per giungere, all'indomani del via libera finale al progetto, alla vendita di tutto il pacchetto. In sostanza, un eventuale nuovo partner potrebbe affiancare Pallotta rilevando da Eurnova i terreni a quel punto già pronti per l'apertura dei cantieri. Si comincia lunedì, con una coppia di riunioni - mattina e pomeriggio - dedicate ad analizzare le osservazioni alla variante urbanistica, presentate da cittadini e associazioni, e le relative controdeduzioni. E, per martedì in calendario entra la discussione sulla convenzione urbanistica, il contratto che regolerà i rapporti fra il pubblico e i proponenti privati del progetto e che determinerà, fra l'altro, anche il cronoprogramma delle costruzioni...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI