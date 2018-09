Tragedia questa mattina, alle 12, nella casa circondariale femminile di Rebibbia. Una detenuta straniera di origini tedesche con problemi psichici stava passeggiando insieme ai figli di sei mesi e tre anni nell'area verde quando li ha sbattuti ripetutamente contro il muro dopo averli lanciati dalle scale dei passeggi. Il più piccolo è morto sul colpo, il più grande, invece, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini in condizioni disperate. "Il fatto sarebbe accaduto - commenta Lillo Di Mauro, presidente della Consulta penitenziaria e responsabile della Casa di Leda - all'interno della sezione Nido, dove sono ospitati bimbi fino a tre anni". Sul posto per i rilievi, insieme agli agenti della Polizia Penitenziaria, i carabinieri del Nucleo investigativo e i colleghi della compagnia Montesacro. La donna è ora in stato di isolamento.