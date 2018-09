Accoltellato sul lungomare. Marocchino trovato in un lago di sangue

Lo hanno trovato ormai senza vita, con ferite d’arma da taglio nella parte superiore del corpo, in un parcheggio sul lungomare degli Ardeatini, all’altezza del civico 100. Mourad Bouazzi, marocchino di 38 anni, è stato identificato solo in serata, due ore dopo che un passante si accorgesse di lui, alle 18,20, in un lago di sangue. I carabinieri della stazione di Marina di Tor San Lorenzo e della compagnia di Anzio, sul posto insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo di Frascati, al medico legale e al pm di turno della Procura di Velletri, non escludono che l'omicidio sia maturato nello stesso ambiente degli immigrati nordafricani. Diverse le persone ascoltate e quelle ancora in caserma: l'assassino potrebbe avere le ore contate.