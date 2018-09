Stuprata da un nordafricano a un passo dal Viminale

Rapinata e stuprata davanti a un bar chiuso in piazza del Viminale, a un passo dal Ministero dell’Interno, a Roma, da un giovane nordafricano. La vittima, che ha denunciato la violenza subita agli agenti della Squadra Mobile, è una 54enne romana, sola, che lavora come badante nell’abitazione di un’anziana in zona in cambio di vitto e alloggio. «Avevo conosciuto quell’uomo la sera prima. Era gentile e simpatico, mi sembrava una persona per bene. Così mercoledì sera ci siamo rivisti. Siamo entrati al bar, lui ha mangiato un tramezzino che gli ho offerto io, abbiamo chiacchierato e quando il locale ha chiuso, siamo usciti in strada. Non ricordo molto, ma deve esser proprio lì, sotto gli ombrelloni, che mi ha prima rapinata e poi violentata»...

