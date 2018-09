Rimane incastrato nel nastro trasportatore. Muore a 4 anni

Non ce l'ha fatta Iosif, il bambino di 4 anni che nel pomeriggio di mercoledì 12 settembre era rimasto incastrato nel nastro trasportatore di un’azienda agricola a Terracina, in provincia di Latina. Il piccolo si è spento intorno alle ore 10 al Policlinico Gemelli di Roma. Mercoledì, il bambino, per cause ancora in corso di accertamento, era rimasto incastrato in un macchinario per il lavaggio degli ortaggi nell’azienda di alcuni parenti, al confine con San Felice Circeo. Iosif aveva gravi lesioni alle braccia e al torace ed era stato rianimato dopo un lungo intervento del personale del 118, prima del trasferimento al Gemelli dove era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Oggi le sue condizioni si sono aggravate e non c'è stato più nulla da fare. Sull'episodio indagano i carabinieri di Terracina.