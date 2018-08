Scontri Liverpool, condannato ultrà romanista

Un tifoso della Roma, Daniele Sciusco, è stato condannato a due anni e mezzo per aver partecipato agli scontri nei pressi di Anfield Road in occasione della semifinale d’andata di Champions League tra i giallorossi e il Liverpool. Lo riporta il «Daily Star». In quella occasione, anche se Sciusco non è coinvolto, rimase gravemente ferito il sostenitore dei Reds, Sean Cox. Come scrive « Liverpool Echo» il giudice Mark Brown ha ricordato al tifoso giallorosso che «la gente di Liverpool ha dato il benvenuto ai sostenitori italiani con la propria consueta generosità, le vostre azioni sono state uno schiaffo in faccia a questa ospitalità. Avete offuscato la reputazione dei tifosi italiano e del calcio italiano».