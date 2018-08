Miss Roma 2018 è Nicole Ceretta, 18 anni, dell’Eur. La più bella della Capitale è stata eletta ieri sera a Cinecittà World durante la settima tappa delle finali regionali del 79° concorso nazionale Miss Italia, che ha assegnato anche la fascia di Miss Cinema Roma 2018 alla diciottenne Camilla Del Pinto di Ostia Antica. Tra le attrazioni del parco tematico, a consolidare ancora di più il legame storico che dagli anni ’40 lega Miss Italia al mondo del Cinema italiano e in particolar modo a Cinecittà, la bellissima romana si è guadagnata l’accesso alle prefinali del concorso di Patrizia Mirigliani. Nicole, alta 1,77, castana con gli occhi marroni, deve frequentare il quinto anno del liceo linguistico. Appassionata di tennis, judo e nuoto ha l’hobby della fotografia e vorrebbe affermarsi come modella. Seconda, nella selezione di ieri sera, si è qualificata Elena Palumbo 22enne romana di San Giovanni: bionda, occhi azzurri, è alta 178 cm, diplomata in ragioneria, ama le serie tv, viaggiare, fare shopping e uscire con gli amici. Il suo sogno è quello di affermarsi come modella. Terza Beatrice Simmi, 25enne di Cerveteri: castana, occhi marroni, alta 177 cm. Beatrice ha conseguito due lauree, la triennale in scienze delle comunicazioni alla Lumsa di Roma e la specialistica in marketing e comunicazione allo Iulm di Milano. Pratica crossfit e ama correre. Attualmente lavora nell’azienda di famiglia, nel settore dell’edilizia, ma sogna di diventare una specialista del digital marketing.

Miss Cinema Roma, Camilla Del Pinto, ha capelli neri, occhi marroni ed è alta 174 cm. Deve frequentare l’ultimo anno di Scienze umane a Ostia. Pratica fitness e pole dance, ama sfilare e cucinare. Sogna di diventare una modella famosa.