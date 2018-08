Aprilia, sparano dalla finestra e colpiscono un immigrato

Hanno sparato dalla finestra con un fucile ad aria compressa centrando al piede un cittadino camerunense. È successo ieri mattina ad Aprilia, in provincia di Latina. I carabinieri hanno denunciato per lesioni aggravate tre amici, un 19enne e due minori. Portati in caserma i giovani hanno confessato, raccontando di aver provato alla finestra l'arma. Il migrante, ferito al piede da un piccolo proiettile, è stato portato al pronto soccorso: la prognosi, secondo quanto si apprende, non dovrebbe superare i 20 giorni.