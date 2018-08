La messa è finita. Al Circo Massimo resta l'immondizia

Il Circo Massimo come una discarica, ieri, dopo l' incontro di Papa Francesco con i giovani in vista del Sinodo di ottobre. Involucri di cartone, cartacce, bottiglie vuote, resti di cibo, plastica e altri rifiuti ad inondare l' antica arena nel centro storico della Città Eterna. Scena non passata inosservata nemmeno ai turisti in visita. Tra senza tetto che girovagavano e animali in libera uscita cornacchie e gabbiani - a gozzovigliare nei sacchetti di immondizia in abbandono all'interno dell'area storica.

Dall'Ama hanno fatto sapere che «il piano per la pulizia non si è ancora concluso e potrà essere completato una volta smontato il palco che ha ospitato il Pontefice». In una nota diffusa ieri l'altro, infatti, l'azienda capitolina aveva annunciato due giorni di lavori intensi per raccogliere una quantità di rifiuti stimata in 10 tonnellate. Informativa che non è, pert), servita a bloccare le polemiche scatenate su social e non. Così, ieri pomeriggio, è arrivata un'ulteriore precisazione da parte della municipalizzata, per puntualizzare sul «decoro nell' area in via di completo ripristino»...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI