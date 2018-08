Giallo nelle Marche con protagonisti due romani. Stamattina intorno alle 10 i pompieri di Cagli sono entrati da una finestra di una casa di Frontone (Pesaro e Urbino) per verificare le condizioni di una coppia di anziani residenti a Roma, che in questi giorni erano in vacanza nella casa di famiglia. A lanciare l’allarme erano stati i parenti, perché i due non rispondevano da tempo alle loro sollecitazioni. Una volta entrati in casa, che appariva perfettamente chiusa dall’interno, i vigili del fuoco hanno trovato il marito di 85 anni, supino sul letto senza vita e la moglie 80enne seduta a terra sotto una finestra in stato confusionale.

Da un primo esame medico è emerso che l’uomo è stato soffocato, forse con un cavo elettrico. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino che stanno svolgendo le indagini. Si ipotizza il reato di omicidio. La donna è ricoverata prima all’ospedale di Pergola, poi in Psichiatria a Urbino.