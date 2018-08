Benvenuti alla sagra dello spreco

Torna la ricchissima Sagra del "grano" regionale. Dove, però, non si distribuiscono pannocchie, spighe o i suoi derivati di carboidrati vari. Anche se è tutto grasso che cola dal granaio della Regione, che ha appena concesso 686 mila euro di contributi per il patrocinio di 73 fra sagre, feste patronali ed eventi enogastronomici, musicali e teatrali. Ma non finisce qui, perché è sempre qui la festa: c'è infatti anche l'iniziativa "Lazio delle meraviglie - Estate 2018" che distribuirà ulteriori fondi...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI