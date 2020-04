Strakosha punto fermo della Lazio

Lotito sceglie i rinnovi. Per blindare la sua Lazio in attesa della ripresa del campionato. Innanzitutto quello di Inzaghi ma in questo periodo di pausa forzata il presidente e il diesse Tare stanno cercando di chiudere le trattative portate avanti nel corso dell'inverno. Luis Alberto si legherà presto fino al giugno del 2025 con il club e stessa cosa sta per fare Thomas Strakosha. Il 25enne portiere albanese ha, come lo spagnolo, il contratto in scadenza tra due stagioni e quindi e quantomai importante allungare l'accordo per evitare intrusioni di altre squadre che stanno puntano un estremo difensore giovane e affidabile. Attualmente guadagna 1.5 milioni all'anno ma otterrà un adeguamento di 500.000 euro più bonus che porterà il suo compenso stagionale a oltre due milioni. La Lazio punta ancora su Strakosha.