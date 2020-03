Lazio in vetta con merito, ora l'Atalanta

Anche il Bologna si arrende e il sogno continua: finisce 2-0 con reti di Luis Alberto e Correa. La Lazio vola in testa, scavalca la Juve che però ha una partita in meno visto il vergognoso rinvio della supersfida Juve-Inter. All'orizzonte c'è la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta di sabato prossimo anche se prevale la gioia per un primato inatteso ma strameritato viste le prestazioni che sta offrendo la banda Inzaghi. Un pomeriggio fantastico all'Olimpico che i quarantamila tifosi hanno vissuto tra tante emozioni. L'emozionante saluto a Sinisa Mihajlovic, la nascita degli Ultras Lazio con il doveroso saluto agli Irriducibili che hanno fatto la storia del club e poi la recita della squadra capace di continuare una serie positiva che dura da 21 gare. Roba da stropicciarsi gli occhi, anche se in epoca di Coronavirus non si dovrebbe fare.