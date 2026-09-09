Jorgensen: "Nuove norme Ue sugli affitti utili ma non risolveranno il problema"

Ansa 09 settembre 2026 a

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BRUXELLES - "A nostro avviso, le abitazioni sfitte e gli affitti a breve termine contribuiscono al problema in molte località. Tuttavia riconosciamo l'importanza del principio di sussidiarietà e la necessità di rispettare la democrazia locale. Pertanto non impartiamo ordini ai singoli Paesi né imponiamo l'adozione di misure obbligatorie, ma offriamo loro la possibilità di farlo. Sarà utile? Sono fermamente convinto che in molte città lo sarà e che stiamo rispondendo alle richieste di numerosi portatori di interesse e cittadini. Naturalmente, però, dobbiamo essere onesti e ammettere che ciò è ben lungi dal risolvere tutti i nostri problemi. Tutt'altro". Lo ha detto il commissario Ue all'Edilizia abitativa, Dan Jorgensen, presentando l'Affordable Housing Act alla commissione Politiche abitative del Parlamento europeo. "Ci sono molte altre azioni da intraprendere. Molti interventi vanno ovviamente attuati a livello nazionale, ma vi sono ancora molte iniziative possibili anche a livello europeo. È necessaria una semplificazione delle norme per agevolare l'edilizia e le ristrutturazioni. Dobbiamo valutare quali misure adottare, in particolare a favore dei giovani, e riesaminare le procedure per il rilascio dei permessi; anche questo rientra negli sforzi di semplificazione", aggiunge.

