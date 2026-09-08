Rutte agli alleati: "Più aiuti bilaterali a Kiev, non abbiamo scelta"

Ansa 08 settembre 2026 a

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BRUXELLES - "Oggi esorterò tutte le nazioni a intensificare il proprio sostegno. Gli alleati ad Ankara, come sappiamo, hanno promesso 70 miliardi di euro. E per raggiungere questo obiettivo sarà necessario un maggiore sostegno bilaterale. Le nazioni devono impegnarsi maggiormente. Non abbiamo scelta. Credo che abbiate davanti a voi un pacchetto dettagliato delle esigenze prioritarie. Si tratta di difesa aerea, droni ucraini e munizioni a gittata estesa". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte nel corso del gruppo di contatto sull'Ucraina.

