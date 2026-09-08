Pistorius: "Kiev ordina migliaia di missili Iris-T, aumenta produzione"

Ansa 08 settembre 2026 a

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BRUXELLES - "Stiamo proseguendo con le consegne di sistemi di difesa aerea IRIS-T, compresi i missili guidati: il sistema è stato impiegato in Ucraina con grande, grande successo e per questo motivo sono lieto che l'Ucraina stia per ordinare diverse migliaia di missili guidati IRIS-T aggiuntivi, che saranno finanziati dal prestito Ue destinato alla difesa dell'Ucraina". Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius nel corso della riunione del gruppo di contatto. "Questo ingente appalto consentirà di aumentare i volumi di produzione dei missili grazie all'aggiunta di un'altra linea di produzione".

