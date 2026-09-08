Colby: "Europa sia pronta a sostenere Kiev per anni e ad altri scenari"

Ansa 08 settembre 2026 a

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BRUXELLES, 08 SET - "La Russia sta ricostituendo le proprie forze armate e la propria capacità industriale nel settore della difesa: dobbiamo essere pronti ad affrontare un conflitto di lunga durata e a soddisfare le esigenze dell'Ucraina nei mesi e negli anni a venire". Lo ha detto il sottosegretario Usa al Pentagono Elbridge Colby. "Dobbiamo inoltre essere preparati anche ad altre possibili eventualità: questa realtà rende ancora più importante che l'Europa continui a sostenere l'Ucraina, accelerando al contempo il proprio riarmo e la propria reindustrializzazione".

"Ma sottolineo - ha aggiunto in un riferimento alla politica del 'buy European' dell'Ue - che dobbiamo pianificare e attuare i nostri investimenti sulla base dell'efficacia militare, non di obiettivi secondari, seppure riconosciamo che gli investimenti nella base industriale europea siano naturali e pratici". "Il sostegno all'Ucraina - ha precisato - contribuisce alla sicurezza dell'Europa, aiutando a ricostruire la forza militare e la capacità industriale del continente. Ma le parole non bastano. Occorre mettere in campo risorse finanziarie concrete e capacità industriale: ribadisco ancora una volta che questo sta avvenendo, ma non dobbiamo allentare gli sforzi". "Gli Stati Uniti sono pronti a continuare a sostenere questo impegno e stiamo consentendo agli alleati e ai partner di procurare all'Ucraina capacità di altissimo livello, tra cui sistemi di intercettazione per la difesa aerea". "Siamo certi che i nostri alleati possano e vogliano assumere un ruolo guida nel sostenere l'autodifesa dell'Ucraina e che questo impegno sia strettamente legato al successo dell'Ucraina sul campo di battaglia: l'Europa ha dimostrato di cosa è capace".

