Von der Leyen: "Più connettività in Groenlandia, anche nelle aree remote"

Ansa 07 settembre 2026 a

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NUUK - "La nostra nuova collaborazione nel campo della connettività satellitare prende il via oggi. Con risultati immediati. Nei prossimi giorni, la Groenlandia settentrionale vedrà notevoli miglioramenti nell'accesso a Internet. Entro ottobre, anche le comunità remote della Groenlandia orientale avranno una connessione Internet migliore e più veloce!" Lo ha scritto su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, che questa mattina a Nuuk si è recata con la premier danese Mette Frederiksen e il primo ministro groenlandese Jen-Frederik Nielsen presso il centro provider Tusass. La connettività è uno dei punti centrali del nuovo accordo di partenariato tra l'Ue e la Groenlandia.

