Kallas: "Felice di vedere gli inviati Usa a Kiev dopo tante volte in Russia"

Ansa 07 settembre 2026 a

a

a

BRUXELLES - "Sono felice di vedere che la prima volta che gli inviati speciali Usa si sono recati a Kiev dopo essere stati più volte in Russia, e ciò ha significato per gli ucraini tre giorni senza bombardamenti sui civili: spero che abbiano sentito qual è la situazione sul campo". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas a Vilnius. "Gli ucraini hanno anche dimostrato loro che la Russia non è realmente interessata alla pace perché, come sapete, non ha fatto né offerto una sola concessione verso la parte europea", ha aggiunto.

