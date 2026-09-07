Dombrovskis vede premier ucraino Koretskyi: "Altri partner aumentino sostegno"

Ansa 07 settembre 2026 a

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BRUXELLES - Il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis ha incontrato oggi il primo ministro ucraino Sergii Koretskyi per discutere delle esigenze di finanziamento dell'Ucraina nel 2026 e 2027, dell'attuazione delle riforme necessarie per sbloccare i fondi previsti dal prestito Ue da 90 miliardi di euro e della preparazione della strategia di finanziamento di Kiev per il 2027. Lo ha riferito il portavoce della Commissione europea Balazs Ujvari nel briefing quotidiano con la stampa. Le due parti, ha spiegato, hanno concordato sull'importanza che anche gli altri partner internazionali "si facciano avanti" e mettano sul tavolo ulteriore assistenza, sia sul fronte del sostegno al bilancio sia su quello della difesa, oltre a quanto già impegnato dall'Unione europea. Il portavoce ha indicato come esempio la Norvegia, che ha recentemente annunciato un sostegno da 9 miliardi di dollari all'Ucraina per il 2027.

Nel corso dell'incontro si è discusso anche delle richieste finanziarie di Kiev per i prossimi due anni. Sull'eventuale anticipazione al 2026 di una parte dei fondi del prestito Ue attualmente previsti per il 2027, Ujvari ha precisato che "la questione è stata sollevata dalla parte ucraina". Sul punto, ha aggiunto, "sarà necessario ulteriore lavoro", che verrà portato avanti "a livello tecnico nei prossimi giorni e settimane". Quanto al cosiddetto 'Prestito di riparazione', basato sugli asset russi immobilizzati, Ujvari ha ribadito che l'ipotesi "non è mai stata tolta dall'agenda" e ha ricordato che nelle conclusioni dello scorso dicembre il Consiglio europeo aveva invitato Consiglio e Parlamento europeo a continuare a esaminare gli aspetti tecnici e giuridici della proposta. Dombrovskis incontrerà inoltre domani anche la direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, per fare il punto sui risultati della missione del Fmi in Ucraina della scorsa settimana.

