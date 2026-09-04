Ue: "No comment su Trump, finora 220 miliardi di aiuti a Kiev"

Ansa 04 settembre 2026 a

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BRUXELLES - Trump vuole chiedere agli alleati europei di restituire i fondi che l'amministrazione Biden aveva destinato al sostegno militare all'Ucraina? "Non commentiamo i commenti, ovviamente. Ma sono lieto di ricordarvi che l'Ue e i suoi Stati membri sono i principali donatori dell'Ucraina". Lo afferma un portavoce della Commissione europea nel briefing quotidiano con la stampa. "Abbiamo fornito all'Ucraina oltre 220 miliardi di euro. Ciò include 87 miliardi in sostegno complessivo per rafforzare le capacità militari e di difesa dell'Ucraina, compresi circa 5 miliardi provenienti dal prestito di sostegno all'Ucraina, e come abbiamo discusso ieri, e anche di recente al Consiglio Affari Esteri, si è parlato anche di ulteriore sostegno", precisa.

