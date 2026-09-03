Ue: "Pronti a rafforzare presenza Frontex a Ceuta, valutiamo la richiesta di Madrid"

Ansa 03 settembre 2026 a

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BRUXELLES- "Abbiamo ricevuto richieste da parte delle autorità spagnole — non oggi, ma già in precedenza — sia per finanziamenti d'emergenza sia per il sostegno delle agenzie. Stiamo procedendo in via prioritaria alla valutazione di queste richieste. Tuttavia, per poter completare la nostra valutazione finale, restano ancora alcune importanti questioni aperte alle quali le autorità spagnole devono prima fornire risposta". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Markus Lammert, nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa, in merito alla richiesta spagnola di una presenza di Frontex a Ceuta. "Permettetemi di ribadire che, fin dalle prime fasi, la presidente della Commimssione Ursula von der Leyen ha ribadito che siamo pronti a rafforzare, se necessario, la presenza di Frontex a Ceuta e in altre parti delle frontiere esterne", ha rimarcato la portavoce Paula Pinho.

