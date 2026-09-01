Von der Leyen sente Merz: "Attacchi ibridi russi avranno una risposta"

Ansa 01 settembre 2026 a

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BRUXELLES - "Questa mattina ho parlato con il cancelliere Merz per discutere dell'attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia. Gli ho assicurato che l'Ue è pienamente solidale con la Germania di fronte a questo attacco da parte della Russia. Manterremo l'Ue unita nonostante questi atti gravi e sempre più intensi. Il governo tedesco ha adottato misure decise. E il messaggio è chiaro: gli attacchi ibridi non rimarranno senza una risposta chiara." Lo scrive su X Ursula von der Leyen spiegando che il dossier domani sarà sul tavolo dell'incontro con il segretario generale della Nato Mark Rutte.

"Siamo uniti nella nostra determinazione a opporci all'aggressione russa. Scoraggeremo chiunque cerchi di minare la nostra libertà e la nostra sicurezza. La Russia sta cercando di seminare sfiducia e paura nelle nostre società. Ma fallirà. E noi resteremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Domani discuterò dell'argomento con il Segretario generale della Nato Rutte. E la questione, comprese ulteriori sanzioni, sarà preparata dai ministri degli Esteri nella loro prossima riunione sotto la presidenza irlandese", aggiunge la presidente della Commissione europea.



