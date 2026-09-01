Kallas: "Ondata di attacchi cinetici dalla Russia, vuole spaventarci"

Ansa 01 settembre 2026 a

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WICKLOW - "La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci. Ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa, e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas al termine del consiglio informale difesa.

"La guerra della Russia sta diventando sempre più spietata e distruttiva, ma purtroppo non sembra affatto vicina alla fine. L'esercito russo è allo stremo sul campo ed è per questo che sta uccidendo civili dai cieli. Si tratta di terrorismo pianificato", ha sottolineato. "La Russia sta inoltre colpendo l'Europa con un'ondata di attacchi ibridi sempre più cinetici. In questo modo, la Russia vuole spaventarci per dissuaderci dal sostenere l'Ucraina. Non ci riuscirà. La difesa aerea rimane la priorità assoluta, ma i missili intercettori scarseggiano ovunque. Ringrazio gli Stati membri per aver riesaminato le proprie scorte. In particolare, i missili Patriot in scadenza dovrebbero essere inviati all'Ucraina. Gli Stati membri stanno inoltre valutando la possibilità di ridefinire le priorità degli ordini e di rivolgersi ai partner. Ogni intercettore che forniamo all'Ucraina significa un missile russo in meno che non raggiunge una scuola, una casa o un ospedale ucraini. E ogni sostegno che diamo all'Ucraina rafforza la sicurezza europea", ha precisato.

