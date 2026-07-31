Ue: "Non risultano flussi da Ceuta, operativi i controlli Schengen"

Ansa 31 luglio 2026 a

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BRUXELLES - "La situazione a Ceuta resta inaccettabile. Ribadisco che non ci sono flussi verso il continente europeo o altri Stati membri. Il codice Schengen fornisce gli strumenti legali che si applicano a Ceuta e Melilla. I controlli sulle persone che partono da Ceuta e Melilla restano operativi". Lo scrive su X il commissario Ue agli Affari Interni Magnus Brunner spiegando che Bruxelles "accoglie con favore la cooperazione tra Spagna e Marocco per gestire la situazione e per rimpatri rapidi. Il Marocco è inserito nella lista Ue dei Paesi d'origine sicuri".

"Non ci sono movimenti verso il continente o altri Paesi membri. Ci sono regole speciali di Schengen che si applicano a Ceuta e Melilla. I controlli sono totalmente operativi per le partenze. Vogliamo sottolineare questo dato con particolare forza", hanno poi spiegato fonti Ue soffermandosi sull'emergenza nell'enclave spagnola. Le stesse fonti hanno sottolineato che nel porto di Ceuta è già presente un presidio di Frontex ma l'Ue è "pronta a fornire ulteriore supporto, anche attraverso l'Europol e l'agenzia europea per l'Asilo".

