Kallas: "Se attuato accordo per disarmo Hamas è passo costruttivo per la pace"

Ansa 31 luglio 2026 a

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BRUXELLES - "Il piano per disarmare Hamas a Gaza, se pienamente attuato, sarebbe un passo costruttivo verso la pace. Accolgo con favore l'accordo mediato dagli Stati Uniti, con il supporto di Egitto, Qatar, Turchia e Mladenov. Ci sono molte cose che devono mettersi a posto perché questo funzioni. Il successo dipende dall'impegno totale di tutte le parti. Verificare il rispetto degli accordi da parte di Hamas sarà una sfida significativa. Israele dovrà eventualmente ritirarsi da Gaza". Lo scrive su X l'Alto Rappresentante Ue Kaja Kallas.

"Siamo pronti a supportare i prossimi passi, compreso l'ingresso del Comitato Nazionale e della Forza Internazionale di Stabilizzazione. Le nostre due missioni dell'Ue sul campo svolgono un ruolo importante nel supporto agli sforzi di costruzione dello Stato palestinese. L'Ue è il principale donatore umanitario di Gaza. A luglio, l'Ue ha promesso 900 milioni di euro in progetti di aiuto per aiutare Gaza a riprendersi dalla guerra", conclude.

