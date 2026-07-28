Ue: "Sui fondi Safe l'Italia chiarisca, non c'è tempo da perdere"

Ansa 28 luglio 2026 a

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BRUXELLES- "Nella situazione ideale, vogliamo sicuramente che l'Italia mantenga i 14,9 miliardi di Safe come annunciato oggi, e questo è uno sviluppo molto, molto positivo. Ora, dobbiamo procedere alla firma dell'accordo di prestito perché dobbiamo erogare i fondi per dare il via al progetto. Quindi questa è la tempistica che stiamo considerando". Lo afferma un portavoce della Commissione europea, spiegando che 'c'è bisogno di chiarezza al più presto". "Se qualcosa dovesse cambiare a livello di fondi, allora saremmo in una situazione ancora più urgente perché quei fondi dovrebbero essere riallocati. Non c'è tempo da perdere", aggiunge.