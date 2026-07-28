Ue: "Convenzione sui rifugiati ha salvato vite, sostegno all'Unhcr"

Ansa 28 luglio 2026 a

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BRUXELLE - "La Convenzione continua a fornire il quadro giuridico essenziale per la protezione dei rifugiati, definendo i diritti di coloro che sono costretti a fuggire e gli obblighi degli Stati di proteggerli. Ha avuto un profondo impatto a livello globale, salvaguardando milioni di vite, orientando l'azione internazionale e sostenendo il principio fondamentale secondo cui le persone in fuga da persecuzioni devono essere trattate con dignità e protette in conformità con il diritto internazionale." Lo hanno dichiarato la Commissione Ue e l'Alto Rappresentante per la Politica estera Kaja Kallas in occasione del 75/o anniversario della Convenzione sullo Status di rifugiato.

"Il rispetto del diritto internazionale umanitario è fondamentale per prevenire e ridurre gli spostamenti forzati causati dai conflitti armati, nonché per garantire la protezione dei civil. L'Ue ribadisce altresì il proprio sostegno all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), il cui mandato rimane essenziale per affrontare le sfide globali legate agli spostamenti di popolazioni", ha sottolineato Kallas.

"Con la prima strategia europea per la gestione dell'asilo e della migrazione, l'Ue ha ribadito il proprio impegno a costituire uno spazio che protegge le persone in fuga da guerre e persecuzioni. Il Patto sulla migrazione e l'asilo, entrato in vigore nel giugno di quest'anno, riflette e attua un approccio globale e incentrato sull'intera rotta migratoria alla gestione dei flussi. Nell'ambito del Patto, l'Ue dispone di un quadro per l'ammissione umanitaria volontaria e il reinsediamento nell'Unione. Gli Stati membri dell'Ue si sono assunti una responsabilità significativa nell'accoglienza di rifugiati e sfollati, anche attraverso la concessione della protezione temporanea a oltre 4,4 milioni di persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina", ha poi ricordato.



