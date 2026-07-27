Ue: "Verso flotta permanente anti-incendi, strategia è ridurre rischi"

Ansa 27 luglio 2026 a

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BRUXELLES - "Al momento, quest'anno, la Commissione europea ha a disposizione una flotta di 22 aerei e cinque elicotteri per questa stagione. Questa è quella che chiamiamo la flotta di transizione per il soccorso. Parallelamente, stiamo lavorando a una flotta più permanente di 12 aerei più cinque elicotteri, di cui uno è già disponibile. Ma la produzione di queste attrezzature richiede tempo, dato che gli ordini sono stati effettuati". Lo riferisce un portavoce della Commissione Ue.

"Inoltre, abbiamo potenziato il team di supporto antincendio a 22 esperti per tutto il periodo - spiega - e, per la prima volta quest'anno abbiamo incluso esperti nell'analisi del comportamento degli incendi boschivi". "Riteniamo che questa sia un'abilità tecnica molto importante che dobbiamo promuovere ed espandere in tutta l'Ue perché, con la pressione esercitata da diversi incendi simultanei, dobbiamo essere molto precisi nell'uso delle nostre risorse limitate, dato che l'analisi del comportamento degli incendi consente di anticipare con precisione e di essere più efficienti".

"La direzione è piuttosto chiara. Si tratta di una migliore prevenzione, di una migliore informazione e di una maggiore capacità condivisa, in modo da essere pronti per l'inizio della prossima stagione - afferma un'altra portavoce -. Perché, purtroppo, questo è un problema che diventerà quasi annuale. Il nostro obiettivo non è combattere più incendi, ma piuttosto adottare una politica globale orizzontale che minimizzi il rischio e prevenga gli incendi fin dall'inizio - sottolinea -. La solidarietà è fondamentale: i nostri Stati membri potranno aiutarsi a vicenda, dotandosi di una flotta permanente di mezzi di soccorso e, in modo trasversale, integrando la preparazione e la resilienza nelle nostre politiche".

