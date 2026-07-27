Lange (S&d): "Se Usa non rispettano impegni sui dazi useremo salvaguardie"

Ansa 27 luglio 2026 a

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BRUXELLES - "Un compleanno con un retrogusto amaro. Invece di affidabilità, purtroppo ancora una volta una montagna russa politica: nuove minacce di dazi da parte degli Usa, indagini in corso e tentativi di interferire nelle regole dell'Ue e nelle decisioni nazionali". Lo scrive sui social il presidente della commissione Commercio internazionale (Inta) del Parlamento europeo Bernd Lange (S&d) nell'anniversario dell'accordo Ue-Usa di Turnberry sui dazi. "L'Ue ha adempiuto alla sua parte. Ora anche gli Usa devono rispettare i loro impegni. Vogliamo cooperazione invece di confronto. Ma grazie alla rete di sicurezza del Parlamento europeo, possiamo e agiremo se Turnberry non sarà rispettato", avverte.

