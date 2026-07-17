L'Ue allenta la stretta sulle quote di CO2 dopo il 2030

Ansa 17 luglio 2026 a

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BRUXELLES - La Commissione Ue propone nella revisione dell'Ets di rallentare dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni nel sistema di scambio delle quote. Il massimale continuerà a diminuire ogni anno, ma a un ritmo meno sostenuto: il fattore lineare di riduzione sarà fissato dal 4,4 attuale al 3,7% tra il 2031 e il 2035 (al centro delle attese della vigilia), e all'1,7% dal 2036, un livello più favorevole all'industria rispetto alle indiscrezioni circolate finora. Una clausola di salvaguardia prevede un riesame il primo gennaio 2033, in particolare su disponibilità e qualità dei crediti internazionali che potranno essere usati dal 2036.

"Per i primi cinque anni, fino al 2035, il fattore lineare di riduzione sarà del 3,7%. Nei cinque anni successivi sarà dell'1,7%, ma sarà affiancato dalla possibilità di utilizzare fino al 2% di crediti internazionali", ha spiegato il commissario europeo al Clima Wopke Hoekstra, illustrando la proposta di revisione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione. Il ricorso ai crediti internazionali, ha precisato, "non è obbligatorio, è un'opzione" che sarà valutata nel 2035 sulla base della sua efficacia in termini di costi. "Stiamo naturalmente già lavorando per rendere possibile questa opzione", ha aggiunto. I numeri indicati "sono pienamente in linea con l'ambizione fissata dalla legge europea sul clima: sono del tutto compatibili con l'obiettivo del 90%".

Il commissario ha inoltre sottolineato che la proposta mantiene invariato l'equilibrio tra i settori coperti dall'Ets e quelli esclusi dal mercato del carbonio. "Non chiediamo di più ai settori Ets, ma non chiediamo neppure di meno", ha affermato.

"I settori Ets rappresentano all'incirca il 40% del totale: questo corrisponde a due punti percentuali di flessibilità all'interno del sistema. Gli altri tre punti percentuali di flessibilità restano al di fuori dell'Ets, negli altri settori", ha concluso.