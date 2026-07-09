L'Ue presenta le opzioni contro i prodotti degli insediamenti israeliani

Ansa 09 luglio 2026 a

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BRUXELLES - La Commissione europea ha inviato ai 27 la proposta per le sanzioni sui prodotti degli insediamenti israeliani. Nel testo la Commissione presenta delle opzioni per il divieto o la riduzione, attraverso dazi o limitazioni regolamentari ad hoc, dei rapporti commerciali con gli insediamenti in Cisgiordania. Un portavoce della Commissione Ue, interpellato nel punto stampa quotidiano, ha confermato l'invio del documento "in linea con quanto indicato dal Consiglio europeo". Il documento sarà lunedì sul tavolo del Consiglio Affari Esteri.

