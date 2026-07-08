Ue: "Usa rispettino impegni commerciali, proteggiamo Paesi membri"

Ansa 08 luglio 2026 a

a

a

BRUXELLES - "Abbiamo sempre detto che le economie di Ue e Usa sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare" i nostri rapporti. "Ci aspettiamo che gli Usa rispettino gli impegni della dichiarazione congiunta" di Turnberry. Lo ha detto un portavoce della Commissione in merito al nuovo attacco di Donald Trump alla Spagna. L'esecutivo Ue "è impegnato nella protezione degli interessi dell'Ue, e i suoi Stati membri sono pienamente protetti", ha aggiunto.

