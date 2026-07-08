Erdogan ad alleati Nato dell'Ue: "Non agite indebolendo l'Alleanza"

Ansa 08 luglio 2026 a

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ANKARA - Ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della Nato è necessario che "non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche". Lo ha detto il presidente turco Erdogan aprendo il Consiglio Atlantico. "E qui vorrei rivolgermi in particolare ai nostri alleati che sono membri dell'Unione europea: il massimo beneficio dagli sforzi dell'Ue nel campo della sicurezza può essere ottenuto solo ed esclusivamente evitando inutili duplicazioni con la Nato, ad esclusione degli alleati che non sono membri dell'Unione".

