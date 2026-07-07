Rutte: "Serve uno scatto, ora rivoluzione industriale della difesa"

Ansa 07 luglio 2026 a

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ANKARA - "Proprio questa mattina sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti. Il tutto per un valore complessivo di decine di miliardi di dollari. E in crescita. Per affrontare le sfide, abbiamo bisogno di una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Il ronzio dei macchinari deve trasformarsi in un ruggito. So che può sembrare un'esagerazione, ma è possibile. Vi chiedo di compiere uno scatto". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte parlando al forum della Difesa di Ankara, sottolineando che la "domanda c'è, è un percorso non un'anomalia".

