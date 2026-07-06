Ue: "Con regolamento passeggeri aerei primo cambiamento sui diritti in 20 anni"

Ansa 06 luglio 2026 a

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STRASBURGO - "13 anni di negoziati. Per il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei ci è voluto molto più tempo di quello che chiunque avrebbe voluto. È la prima volta che abbiamo un cambiamento sui diritti dei viaggiatori aerei in più di 20, questo è quello che succede quando l'Europa lavora assieme". Lo ha detto il commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, nel corso del dibattito in plenaria a Strasburgo sui diritti dei passeggeri aerei.

"I passeggeri adesso potranno godere di una solida protezione e queste sono buone notizie non solo per i cittadini ma anche per le compagnie aeree, perché anch'esse beneficeranno di maggiore prevedibilità e certezza giuridica. È questo il modo in cui l'Europa agisce, trovando soluzioni comuni attraverso il dialogo", ha aggiunto Tzitzikostas, evidenziando le "maggiori protezioni per viaggiatori, famiglie e persone disabili".



