Dublino: "Clausole di salvaguardia vanno usate con cautela"

Ansa 02 luglio 2026 a

a

a

DUBLINO - "Penso che in generale dovremmo usare con cautela le clausole di salvaguardia nazionale perché potenzialmente alimenta la pressione" fiscale. Lo ha detto il ministro delle Finanze irlandese Simon Harris, rispondendo ad una domanda sull'utilizzo della flessibilità per le spese energetiche accordata nei giorni scorsi dalla Commissione come estensione della clausola per la difesa. "Sono consapevole del fatto che diversi Stati si trovano sotto una legittima pressione e devono affrontare delle sfide in materia di energia", ha anche rimarcato Harris, che ha incontrato i cronisti in occasione dell'avvio della presidenza irlandese dell'Ue.

